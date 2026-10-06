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Polresta Bandung Siapkan Pengamanan Maksimal 3 Pertandingan Persib di SJH

Polresta Bandung Siapkan Pengamanan Maksimal 3 Pertandingan Persib di SJH
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Suasana pertandingan sepak bola di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Ilustrasi/Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Polresta Bandung menyiapkan pengamanan maksimal untuk tiga laga yang akan dilakoni Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Tiga pertandingan Persib Bandung di SJH itu dijadwalkan pada 11, 14 dan 18 Oktober 2026.

"Kami dari jajaran Polresta Bandung dan Polda Jabar akan memberikan pengamanan all out kepada kegiatan laga yang dilakukan oleh Persib. Seperti yang kami ketahui ada tanggal 11, 14, dan 18 (Oktober)," kata Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto di Markas Polresta Bandung, Selasa (6/10).

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Perwira menengah Polri itu mengajak Bobotoh berperan menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya pertandingan.

Menurut Tri, dukungan suporter terhadap Persib tidak harus diwujudkan dengan berada di dalam lapangan, tetapi juga dapat dilakukan menjaga situasi tetap kondusif di luar stadion.

"Jadi, bukan saja pendukung itu di lapangan, masuk ke lapangan, menyanyikan lagu-lagu mendukung. Akan tetapi, seorang pendukung juga harus bisa berada di luar untuk mendukung kesebelasannya, tentu saja Persib, itu untuk tetap menjaga harkamtibmas," ucapnya.

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Dia berharap sikap tersebut dapat membantu menciptakan suasana pertandingan yang kondusif sehingga seluruh pihak bisa menjadi tuan rumah yang baik dalam setiap laga Persib.

Rangkaian tiga laga kandang tersebut mencakup pertandingan Persib menghadapi Dewa United, Viettel FC dalam ajang ACL Two, dan Persik Kediri yang seluruhnya dijadwalkan berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat. (mcr27/jpnn)

Polresta Bandung menyiapkan pengamanan maksimal untuk mengamankan jalannya tiga laga Persib Bandung di Stadion Si Jalak Harupat.


Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Nur Fidhiah Sabrina

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