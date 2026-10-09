Polresta Bandung Tangkap 4 Tersangka Pencabulan di Baleendah, Salah Satunya Masih Remaja

jpnn.com - BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung menangkap empat pelaku pencabulan terhadap seorang anak di bawah umur berinisial S (16) di wilayah Kecamatan Baleendah. Satu dari empat tersangka itu merupakan anak di bawah umur.

"Dari empat orang ini, ada salah satunya merupakan anak di bawah umur. Jadi, yang pertama inisialnya AA berumur 21 tahun. Kemudian, ED 21 tahun, AR 19 tahun, dan RG 16 tahun," kata Kapolresta Bandung Kombes Tri Suhartanto dalam konferensi pers di Mapolresta Bandung, Soreang, Kabupaten Bandung, Jumat (9/10).

Tiga dari empat tersangka dihadirkan langsung dalam press release di Mapolresta Bandung. Satu tersangka tak dihadirkan lantaran masih berstatus anak di bawah umur.

Tri mengatakan bahwa aksi para pelaku terungkap setelah pihak korban memberanikan diri membuat laporan polisi pada Rabu (23/9) lalu.

Menindaklanjuti laporan itu, polisi langsung bergerak cepat melakukan serangkaian penyelidikan.

Meski begitu, petugas sempat mendapat kendala teknis saat akan melakukan proses visum terhadap korban.

Baca Juga: Polisi Tangkap Sopir Taksi Online Pelaku Pencabulan Terhadap Wanita

"Namun pada saat pemeriksaan, kami memerlukan adanya visum. Nah, pada saat visum itu ternyata, mohon maaf, korban dalam keadaan sedang datang bulan. Sehingga proses untuk visum diundur sampai yang bersangkutan selesai," ungkap Tri. "Kenapa diperlukan visum? Untuk pembuktian, ya," tambahnya.

Setelah mengantongi alat bukti yang cukup, polisi langsung menciduk para pelaku tanpa adanya perlawanan.