Polresta Pati Kerahkan 113 Personel Amankan Aksi Festival 1.000 Lilin

jpnn.com, PATI - Polresta Pati mengerahkan sebanyak 113 personel untuk mengamankan aksi damai Festival 1.000 Lilin yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu sebagai peringatan tujuh hari Bupati Pati meninggalkan pendopo.

Kabag Ops Polresta Pati AKP Nanda Priyambada di Pati, Selasa, menjelaskan aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan berlangsung pada Rabu (20/8) malam yang akan dimulai pukul 18.30 WIB di sekitar trotoar Kantor Pemda Pati.

"Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan berjalan tertib, aman, dan kondusif," ujar Nanda.

Menurut dia, ratusan personel yang dikerahkan berasal dari berbagai fungsi kepolisian. Kekuatan gabungan ini diharapkan mampu memberikan rasa aman bagi masyarakat sekaligus memastikan kegiatan berlangsung tanpa gangguan.

Nanda menekankan agar seluruh anggota yang bertugas tetap profesional dalam menjalankan pengamanan.

"Kami minta personel tegas, tetapi tetap humanis," ujarnya.

Selain itu, masyarakat yang hadir juga diimbau menjaga ketertiban selama acara berlangsung, tidak menyalakan petasan, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan.(antara/jpnn)