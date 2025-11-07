Polresta Pekanbaru Go To School, Bentuk Siswa Tertib Lalin & Peduli Lingkungan

jpnn.com, PEKANBARU - Polresta Pekanbaru melalui Satlantas, Sat Samapta, Satresnarkoba, dan Tim RAGA melaksanakan program Police Go To School dan Green Policing di SMAN 9 Pekanbaru, Jumat (7/11/2025).

Kegiatan ini berisi edukasi keselamatan lalu lintas, pencegahan narkoba, hingga pelestarian lingkungan bagi para pelajar.

Kasatlantas Polresta Pekanbaru AKP Satrio B.W. Wicaksana mengatakan bahwa edukasi kepada generasi muda menjadi salah satu fokus Kepolisian untuk menciptakan budaya tertib berlalu lintas dan mengurangi angka kecelakaan di Pekanbaru.

“Kami ingin anak-anak sekolah memahami pentingnya tertib berlalu lintas, bahaya balap liar, dan faktor-faktor penyebab kecelakaan. Tujuannya agar mereka bisa menjadi pelopor keselamatan di jalan,” ujar AKP Satrio.

Dalam kegiatan ini, personel kepolisian memberikan sosialisasi langsung kepada siswa mengenai aturan berkendara, etika berlalu lintas, hingga risiko fatal ugal-ugalan di jalan raya.

Selain edukasi keselamatan lalu lintas, polisi juga mengenalkan konsep Green Policing. Para siswa diajak menanam pohon di lingkungan sekolah sebagai wujud kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.

“Melalui kegiatan ini kami membentuk karakter generasi muda yang peduli lingkungan. Penanaman pohon adalah simbol komitmen kita bersama menjaga alam,” tutur AKP Satrio.

Kegiatan juga diisi penyuluhan bahaya narkoba oleh Satresnarkoba Polresta Pekanbaru.