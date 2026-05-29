Polrestabes Bandung Bentuk Tim URC, Buru Curanmor Hingga Begal
jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung di bawah komando baru, Kombes Pol Dedi Supriyadi meluncurkan Tim Unit Respon Cepat (URC) untuk mengurangi potensi kriminalitas.
Dia mengatakan, dibentuknya Tim URC yakni untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
Tim tersebut merupakan gabungan dari tim Prabu, Perintis, dan Unit Resmob.
"Jadi kerjanya tim ini nanti akan dioptimalkan dalam rangka pelayanan lebih kepada pelayanan masyarakat, membuat Kota Bandung ini lebih aman, nyaman, dan kondusif," kata Budi di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Kota Bandung, Jumat (29/5/2026).
Menurutnya, sejauh ini tim URC terdiri dari 30 personel terpilih.
Kemampuan yang dimiliki para anggota tim nantinya akan terus dikembangkan agar mampu menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.
Fokus penindakan Tim URC yaitu mengantisipasi kejahatan jalanan seperti Pencurian dengan Pemberatan (Curat), Pencurian dengan Kekerasan (Curas), dan Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor).
"Ini fokusnya kejahatan jalanan yaitu C3 ya, jadi termasuk Curanmor, Curas, Curat, Curanmor," bebernya.
Polrestabes Bandung membentuk Tim URC beranggotakan 30 personel untuk patroli 24 jam guna mengantisipasi curanmor, curas, dan curat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mayat Bayi Laki-Laki Ditemukan Tersangkut Batu di Sungai Cinambo Bandung
- Jatuh Dalam Sumur 19 Meter, Warga Cikutra Bandung Meninggal Dunia
- Sejumlah Ibu dan Anak Pingsan saat Pawai Persib Juara
- Efek Kirab Budaya, Hunian Hotel di Bandung Naik Signifikan
- Rumah Lansia di Cigadung Bandung Dirampok, Begini Kronologinya
- Begini Kondisi Trotoar Cicadas Bandung Setelah Penertiban PKL