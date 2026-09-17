Polrestabes Bandung Bongkar Lab Narkotika, Ratusan Catridge Vape Disita
jpnn.com - Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polrestabes Bandung membongkar aktivitas laboratorium gelap (clandestine laboratory) peracik cairan rokok elektrik (liquid vape) yang mengandung narkotika golongan I.
Dalam operasi tersebut, polisi menangkap dua orang tersangka dan menyita 400 buah catridge liquid bernilai Rp 1,5 miliar yang belum sempat dipasarkan.
Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut dari LP Nomor LP/A/267/2026.
Penyelidikan awal mengarah pada penangkapan tersangka pertama di Gang Bongkaran, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung pada Senin (14/9/2026).
"Berdasarkan hasil pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP) pertama, tim kemudian melakukan pengembangan ke TKP kedua di kawasan Cikuya Mekar, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung," kata Oliestha dalam konferensi pers di Mapolrestabes Bandung, Kamis (17/9).
Dari dua lokasi tersebut, polisi mengamankan dua pria berinisial RGP (35 tahun) dan OBP (34 tahun). Keduanya sehari-hari berprofesi sebagai mitra pengemudi ojek online.
RGP berperan sebagai peracik utama, sementara OBP bertugas membantu proses pencampuran bahan baku kimia.
Selain menangkap tersangka, petugas mengamankan 400 buah cartridge berisi liquid narkotika, sejumlah plastik klip, alat pemanas listrik, serta beragam botol cairan kimia pelarut dan stimulan, termasuk alkohol, propilen glikol (PG), dan gliserin nabati (VG).
Polrestabes Bandung membongkar lab gelap liquid vape mengandung narkotika golongan I. Dua ojol ditangkap dan 400 catridge senilai Rp 1,5 miliar disita.
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