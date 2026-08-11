Polrestabes Bandung Ciduk Jambret yang Bikin Resah Warga, Nih Tampangnya

jpnn.com, BANDUNG - Polisi membekuk seorang lelaki berinisial AIR setelah menjambret ponsel milik wisatawan di daerah Lengkong Besar, Kota Bandung.

Penjambretan itu terjadi pada Rabu (29/7) sekitar pukul 05.00 WIB, ketika korban sedang berjalan menuju apotek.

Kasat Reskrim Polrestabes Bandung AKBP Anton mengatakan pelaku beraksi dengan menyasar korban yang lengah saat menggunakan ponsel di jalan.

"Sekitar pukul 05.00 WIB pagi korban mencari apotek sehingga dia keluar dari hotel. Ketika dia berjalan kemudian dipepet oleh pelaku," kata Anton di Bandung, Selasa (11/8).

Korban yang sedang menggunakan ponsel dalam perjalanan, tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang mengendarai sepeda motor.

Tanpa berpikir panjang, pelaku langsung merampas ponsel korban dan melarikan diri.

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"Pada saat pelaku melarikan diri, pelaku sempat diteriaki 'jambret' oleh korban, dan sempat dikejar, tetapi kemudian ketinggalan, sehingga pelaku kabur dan melarikan diri," tuturnya.

Setelah itu korban membuat laporan ke Polsek Lengkong dan dilakukan pengejaran terhadap pelaku AIR.