Polrestabes Bandung Gelar Latihan Sispamkota, Uji Kesiapsiagaan Personel Hadapi Gangguan Kamtibmas

jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung menggelar latihan Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) Bandung Raya, Rabu (9/9). Latihan ini digelar untuk menguji serta meningkatkan kesiapsiagaan taktis personel gabungan dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Kegiatan simulasi skala terpadu yang dipusatkan di wilayah hukum Polrestabes Bandung ini melibatkan koordinasi lintas yurisdiksi, meliputi Kota Bandung serta wilayah penyangga di kawasan Bandung Raya bersama jajaran Polres Cimahi dan Sumedang.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan latihan Sispamkota menjadi instrumen krusial untuk mengasah kemampuan teknis dan memperkuat keterpaduan antar-fungsi, baik di internal Korps Bhayangkara maupun antar-instansi kewilayahan.

“Polrestabes Bandung bekerja sama dengan polres-polres rayonisasi Bandung Raya, yaitu Polres Soreang, Cimahi, dan Sumedang melaksanakan latihan Sispamkota. Latihan ini dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mengamankan Kota Bandung Raya,” kata Dedi di Lapangan Tegalega, Bandung, Rabu (9/9).

Pascaapel, kata dia, seluruh perwira pengendali dan komandan penugasan diwajibkan menggelar Tactical Floor Game (TFG). Metode TFG diposisikan sebagai langkah krusial agar setiap komandan mampu menguasai rencana operasi, memahami dinamika medan, serta menginstruksikan peran taktis secara presisi kepada pasukannya.

"Masing-masing komandan penugasan nantinya harus mampu menjabarkan tugas dan tanggung jawab kepada personelnya, sehingga keterpaduan antar-fungsi betul-betul terwujud di lapangan. Di medan latihan inilah, personel diberikan penyegaran posisi dan tindakan yang terukur sesuai amanat undang-undang," tutur dia.

Latihan ini disupervisi dan dipantau langsung oleh kepala Biro Operasi (Karo Ops) Polda Jawa Barat sebagai bagian dari penjaminan mutu (quality control).

Dedi menggarisbawahi komitmen tinggi rayon Bandung agar mampu menunjukkan efektivitas latihan terbaik dalam sekali pelaksanaan terpadu.