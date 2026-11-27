jpnn.com - BANDUNG - Dua pucuk senjata api (senpi) menjadi salah satu barang bukti yang diamankan polisi saat membongkar jaringan pelaku kejahatan jalanan di Kota Bandung.

Dalam pengungkapan yang berlangsung selama sepuluh hari, Satreskrim Polrestabes Bandung bersama polsek jajaran menangkap sepuluh tersangka dari tujuh kasus pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor).

Pengungkapan ini dilakukan sepanjang periode 16 hingga 25 November 2026.

Dari tangan para pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti mulai dari sepeda motor, senjata tajam, hingga dua pucuk senjata api (senpi).

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan pengungkapan ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam menekan angka kejahatan jalanan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat di Kota Bandung.

"Polrestabes Bandung bersama polsek jajaran berhasil mengungkap tujuh kasus C3 dengan total sepuluh orang tersangka yang diamankan," kata Imran dalam press release di Mapolrestabes Bandung, Jumat (27/11).

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Imran merinci, dari tujuh kasus yang diungkap, terdiri atas tiga kasus curat dengan lima tersangka, dua kasus curas dengan dua tersangka, serta dua kasus curanmor roda dua dengan tiga tersangka.

Para pelaku beraksi di sejumlah titik di Kota Bandung, di antaranya kawasan Jalan Soekarno Hatta (Bojongloa Kidul), Jalan Surapati (Cibeunying Kaler), Jalan Pluto Raya (Buah Batu), kawasan proyek di Jalan Sukaraja (Cicendo), Jalan Cibarengkok (Sukajadi), serta Jalan Tubagus Ismail dan Jalan Cikutra Barat.