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Polrestabes Bandung Tangkap 13 Tersangka Kerusuhan 20 Oktober

Polrestabes Bandung Tangkap 13 Tersangka Kerusuhan 20 Oktober
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Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi saat ditemui di Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung menetapkan 13 orang sebagai tersangka terkait unjuk rasa berujung ricuh di Kota Bandung pada Selasa, 20 Oktober.

Para tersangka diduga terlibat dalam aksi kekerasan hingga perusakan kendaraan operasional.

Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan jumlah tersangka masih berpotensi bertambah.

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Polisi kini mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang merencanakan hingga menggerakkan aksi tersebut.

"Tersangka sudah 13 orang, akan terus berkembang sampai kepada aktor yang merencanakan," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10/2026).

Menurut Dedi, penyidik masih mendalami peran masing-masing para tersangka. Proses pembuktian dilakukan melalui Scientific Crime Investigation untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.

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Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Dedi menyebut para tersangka diduga terlibat dalam sejumlah tindak kekerasan dan perusakan.

Perbuatan yang dilakukan, di antaranya menginjak personel hingga terluka, melempar dengan bambu, memukul dengan kayu, serta menyerang truk Dalmas.

Polisi memburu aktor di balik kerusuhan demo 20 Oktober di Kota Bandung. Belasan orang sudah ditetapkan jadi tersangka.

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