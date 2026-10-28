Polrestabes Bandung Tangkap 13 Tersangka Kerusuhan 20 Oktober
jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung menetapkan 13 orang sebagai tersangka terkait unjuk rasa berujung ricuh di Kota Bandung pada Selasa, 20 Oktober.
Para tersangka diduga terlibat dalam aksi kekerasan hingga perusakan kendaraan operasional.
Kapolrestabes Bandung Kombes Dedi Supriyadi mengatakan jumlah tersangka masih berpotensi bertambah.
Polisi kini mendalami dugaan keterlibatan pihak lain yang merencanakan hingga menggerakkan aksi tersebut.
"Tersangka sudah 13 orang, akan terus berkembang sampai kepada aktor yang merencanakan," kata Dedi di Mapolrestabes Bandung, Rabu (28/10/2026).
Menurut Dedi, penyidik masih mendalami peran masing-masing para tersangka. Proses pembuktian dilakukan melalui Scientific Crime Investigation untuk mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh.
Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, Dedi menyebut para tersangka diduga terlibat dalam sejumlah tindak kekerasan dan perusakan.
Perbuatan yang dilakukan, di antaranya menginjak personel hingga terluka, melempar dengan bambu, memukul dengan kayu, serta menyerang truk Dalmas.
Polisi memburu aktor di balik kerusuhan demo 20 Oktober di Kota Bandung. Belasan orang sudah ditetapkan jadi tersangka.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Aksi Demo Mahasiswa, Polisi Bakal Tindak Pelaku Anarkistis
- 8 Tersangka Pengeroyokan Juru Parkir di Pasar Caringin Punya Peran Masing-Masing
- Geledah Sedan di Terminal Tegalega, Tim Prabu Temukan Golok & Narkoba
- Massa Berpakaian Hitam-Hitam Penyerang Truk Polisi di Bandung Lagi Diburu
- Truk Polisi Diserang Massa Berpakaian Hitam-Hitam di Bandung, 3 Petugas Terluka
- Demo 20 Oktober di Gedung DPRD Jabar: Sidqon Siap Turun dari Jabatan