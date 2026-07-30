Polrestabes Bandung Terima Laporan Penganiayaan Anak Pejabat

jpnn.com - BANDUNG - Polrestabes Bandung menerima laporan terkait dugaan penganiayaan yang dilakukan seorang anak pejabat di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Anak pejabat itu diduga melakukan tindak kekerasan penganiayaan terhadap kekasihnya di Kota Bandung.

Informasi tersebut pun dibenarkan oleh Kasi Humas Polrestabes Bandung AKP Nurindah.

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Indah mengatakan, kasus tersebut sudah ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung.

"Iya, ditangani oleh Satreskrim," kata Indah saat dikonfirmasi, Kamis (30/7).

Menurutnya, penyidik saat ini masih bekerja, sementara sudah dilakukan proses gelar perkara.

"Kasusnya lagi penyidikan, sudah gelar (perkara)," ujarnya.

Meski demikian, Indah belum bisa memberikan informasi lebih detail ihwal kronologi kasus yang menyeret salah satu anak pejabat itu. Dia menegaskan, kasus ini sudah dalam penanganan polisi.