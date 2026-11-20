jpnn.com - Upaya menjaga kelestarian lingkungan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat komitmen penghijauan melalui gerakan penanaman pohon.

Ajakan tersebut disampaikan Prima Salam saat menghadiri kegiatan penanaman bibit pohon buah yang digelar Polrestabes Palembang bersama Pemkot Palembang di Posko Bersinar, Jalan Mayor Mamet Sastra Wirya, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur II Palembang, Jumat (20/11).

Prima juga meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang untuk terus memastikan bibit pohon yang ditanam dirawat secara berkelanjutan dan tidak berhenti sebatas kegiatan seremonial.

"Jangan hanya seremonial. Jangan nantinya hari ini saya bersama Bapak Kapolres menanam, tetapi setelahnya diabaikan saja. Itu poin penting yang harus diperhatikan," tegas Prima Salam.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah bibit pohon buah ditanam, di antaranya mangga, jambu, dan kelengkeng.

Gerakan ini juga menjadi salah satu bentuk kepedulian bersama dalam memperluas penghijauan sekaligus menjaga kualitas lingkungan di Kota Palembang.

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Prima Salam juga mengapresiasi inisiatif kolaborasi tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan gerakan penghijauan tidak hanya diukur dari jumlah pohon yang ditanam, melainkan juga dari keseriusan dalam merawatnya hingga tumbuh dan memberikan manfaat.

Menurutnya, sinergi antara Pemkot Palembang dan Polrestabes Palembang harus terus diperkuat.