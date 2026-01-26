Polrestabes Palembang Amankan Remaja Pelaku Balapan Liar

jpnn.com - PALEMBANG - Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Palembang mengamankan remaja-remaja yang sering melakukan balapan liar.

Kasat Lantas Polrestabes Palembang AKBP Finan S Radipta menerangkan bahwa ada 16 motor yang mengunakan knalpot brong diamankan pada Minggu (25/1) malam.

"Benar. Malam tadi anggota mengamankan 16 motor yang memakai knalpot brong. Dan dalam satu bulan para remaja tidak bisa mengambil motornya," kata Finan, Senin (26/1).

Dia mengatakan saat melakukan pengambilan motor harus membawa barang bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB dan STNK.

"Selanjutnya kepada pemilik motor, sepeda motor harus distandarkan kembali sesuai kondisi pabrik. Untuk spare part knalpot brong dan body. Sedangkan untuk knalpot brong ditinggal di Polrestabes Palembang," kata Finan.

Dia mengimbau kepada masyarakat Palembang tetap tertib berlalu lintas agar tidak menjadi korban laka lantas.

"Harus tetap tertib berlalu lintas, jangan sampai menjadi korban kecelakaan lalu lintas," kata Finan.

Finan juga berpesan kepada remaja-remaja agar tidak melakukan balapan liar, karena membahayakan diri sendiri juga membahayakan pengguna jalan lainnya.