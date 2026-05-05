Polrestabes Palembang Kejar Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Gandus

Korban saat mendapati pendampingan di RS Palembang. Foto: dokumen Polda Sumsel

jpnn.com, PALEMBANG - Polrestabes Palembang tengah memburu terduga pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Gandus Palembang, pada Minggu (3/5/2026) malam.

Korban berinisial PS (12) seorang siswi Sekolah Dasar (SD), saat ini korban telah mendapatkan penanganan dari tim medis dan pendampingan pascakejadian yang berlangsung sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Karang Sari, Gandus Palembang.

Peristiwa bermula saat korban bersama temannya hendak menuju kegiatan di lingkungan sekitar. Dalam perjalanan, korban didatangi seorang pria yang tak dikenal mengendarai sepeda motor dan memakai jaket ojek online (Ojol).

Pelaku diduga menawarkan tumpangan serta iming-iming memberikan uang kepada korban.

Situasi kemudian berubah ketika pelaku diduga memaksa korban untuk ikut. Teman korban yang merasa takut segera melapor kepada orang tua korban.

Korban kemudian ditemukan dalam kondisi trauma dan langsung dibawa pulang sebelum dilaporkan ke pihak kepolisian.

Menindaklanjuti laporan tersebut, aparat kepolisian langsung melakukan serangkaian langkah cepat, mulai dari pemeriksaan korban, saksi, hingga pengumpulan alat bukti di lokasi kejadian.

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana menerangkan bahwa penanganan kasus ini menjadi prioritas utama.

Siswi SD berinisial PS (12) diduga menjadi korban pelecehan seksual pria yang berkedok Ojol. Polrestabes Palembang kini tengah memburu pelaku.

