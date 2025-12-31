Polrestabes Palembang Kerahkan 137 Personel Amankan Malam Tahun Baru

jpnn.com, PALEMBANG - Polrestabes Palembang menerjukan 137 personel untuk pengamanan pergantian tahun malam ini, Rabu (31/12/2025).

Ratusan personel tersebut akan disebar di kawasan Jakabaring, Bundaran Air mancur, kambang Iwak, simpang 5 DPRD Sumsel, Lambidoro, simpang Charitas, Kawasan PTC, Demang, dan Soekarno Hatta.

"Untuk mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas pada malam Tahun Baru, sebanyak 137 orang berbaju preman disebar," ungkap Kabag OPS Polrestabes Palembang Kompol M Jedi, Rabu (31/12/2025).

"Saya tegas kembali pergantian malam tahun 2025-2026, akan berjalan dengan tertib dan aman, jika didapati ada gangguan Kamtibmas, anggota kami di lapangan langsung melakukan pengamanan," sambung Jedi.

Sedangkan untuk anggota berjumlah 263 personel ditempatkan untuk pengamanan dipusat pusat perbelanjaan dan toko toko, seperti di PIM, PS, Palembang Icon dan PTC mall dan perkotaan dikawasan Pasar 16 Ilir.

Jedi mengatakan saat malam pergantian tahun, Jembatan Ampera juga akan dilakukan penutupan mulai pukul 23.00 hingga 01.00 WIB.

"Selama tiga jam Jembatan Ampera akan ditutup. Masyarakat Palembang juga tidak diperbolehkan berada di atas Jembatan Ampera," kata Jedi.

Jedi juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak menyalakan kembang api.