Polrestabes Palembang Memusnahkan 498,53 Gram Sabu-Sabu dari Jaringan Riau
jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang, Polda Sumatera Selatan, memusnahkan barang bukti sabu-sabu seberat 498,53 gram dengan cara diblender.
"Sabu-sabu yang dimusnahkan ini berasal dari jaringan Provinsi Riau," kata Wakapolrestabes Palembang AKBP Aditya Kurniawan didampingi Kasat Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Faisal Manalu, Jumat (8/8).
Dia mengatakan bahwa pengungkapan kasus ini berkat informasi dari masyarakat.
Seusai mendapat laporan, kata dia, anggota melakukan penyelidikan dan menangkap tiga tersangka di dua lokasi berbeda, yakni Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir.
Dia menjelaskan penangkapan pertama dilakukan terhadap pelaku atas nama Alpin Wijaua dan Rinald di Palembang.
"Keduanya diamankan di Jalan Sungai Tenang, Kelurahan Pulo Kerto, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Senin 30 Juni 2025 sekitar pukul 17.30 WIB," ungkap Aditya.
Dari tangan tersangka Alpin, anggota menemukan sebanyak 102 gram sabu-sabu. "Adapun Sabu-sabu itu ditemukan anggota di kantong jaket tersangka, yang terbagi dua bungkus plastik bening," ujar Aditya.
Berdasar pengakuan tersangka, kata dia, Alpin mendapatkan uang Rp 1 juta dari 102 gram sabu-sabu tersebut.
Polrestabes Palembang memusnahkan 498,53 gram sabu-sabu hasil penangkapan tersangka dari jaringan Riau.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kompol Satria Nanda Divonis Mati, Choirul Anam: Pelajaran untuk Polri
- Ada Wanita Bawa Bayi ke Lapas Madiun, Ditemukan Popok Berisi Narkoba
- Kompol Satria Nanda Divonis Mati, Begini Dosanya
- Simpan Sabu-Sabu di Rumah Kosong, Residivis Kasus Narkoba Ditangkap Polres Mura
- Pak Kades Ini Tertangkap Bawa Narkoba yang Dibeli dari ASN, Duh
- Polsek Limapuluh Gagalkan Peredaran 6 Kg Sabu-Sabu dan 6.300 Butir Ekstasi, Pelaku Terancam Hukuman Mati