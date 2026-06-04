Polrestabes Palembang Tangkap 2 Pelaku Pengeroyokan di SPBU, 1 Masuk DPO
jpnn.com - PALEMBANG - Polrestabes Palembang meringkus dua pelaku pengeroyokan seorang sopir truk.
Korban pengeroyokan tersebut meninggal dunia.
Peristiwa tersebut terjadi di kawasan SPBU Jalan Noerdin, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami Palembang, Selasa (2/6) malam.
Kasus yang sempat viral di media sosial tersebut berhasil diungkap dalam waktu kurang dari 20 jam sejak kejadian.
Korban berinisial YF (33), warga Kabupaten Banyuasin yang berprofesi sebagai sopir truk. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dideritanya setelah menjadi korban pengeroyokan oleh sekelompok pelaku.
Kapolrestabes Palembang Kombes Sonny Mahar Budi Adityawan menerangkan, dua pelaku yang diamankan berinisial OS (23) dan AP (27) pada Rabu, 3 Juni 2026, sekitar pukul 17.00 WIB.
"Dua pelaku sudah diamankan, sementara satu pelaku lainnya berinisial F masih dalam pengejaran dan telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO)," kata Sonny, Kamis (4/6).
Selain menangkap pelaku, petugas juga turut mengamankan barang bukti berupa satu unit truk milik korban, satu bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu yang diduga digunakan saat penyerangan, serta pakaian yang digunakan salah satu tersangka saat kejadian.
Polrestabes Palembang juga turut mengamankan barang bukti berupa satu unit truk milik korban.
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