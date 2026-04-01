Polrestabes Palembang Tangkap DD Bawa 14 Paket Sabu-Sabu

jpnn.com, PALEMBANG - Unit 3 Satresnarkoba Polrestabes Palembang meringkus seorang pria berinisial DD (44) yang nekat membawa belasan paket sabu-sabu siap edar di tengah siang hari bolong.

Penangkapan berlangsung pada Senin, 30 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB.

Tersangka yang sehari-gari bekerja sebagai Buruh harian lepas ini tak berkutik saat disergap petugas di Jalan Letnan Mukmin, Gang Bulan, Kelurahan 24 Ilir.

Dalam penggeledahan di tempat, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang disembunyikan tersangka di dalam pakaiannya, yakni 14 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 3,91 gram.

Selain itu, turut diamankan satu bal plastik klip bening kosong dan pakaian yang digunakan tersangka saat penangkapan.

"Barang bukti tersebut ditemukan petugas di dalam kantong celana sebelah kanan tersangka. Berdasarkan hasil tes urine, tersangka juga dinyatakan positif mengonsumsi narkoba," ungkap Kasat Res Narkoba Polrestabes Palembang Kompol Faisal P. Manalu, Rabu (1/4/2026).

Faisal menegaskan bahwa penangkapan ini merupakan bukti bahwa kepolisian tidak lengah memantau titik-titik rawan, termasuk di area pemukiman padat penduduk.

Saat ini pihaknya tengah melakukan pendalaman untuk memutus rantau pasokan sabu-sabu yang didapat oleh tersangka.