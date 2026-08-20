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Polrestabes Palembang Tangkap Pembegal Adinda, Satu Buron

Polrestabes Palembang Tangkap Pembegal Adinda, Satu Buron
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Satu pelaku saat diamankan di Polrestabes Palembang. Foto: dokumen polisi.

jpnn.com - PALEMBANG - Unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus satu pelaku begal sadis.

Begal inilah yang menyebabkan korban bernama Adinda Dhea Fiji Lestari meninggal dunia.

Pelaku bernama Alim Munandar (28) warga Desa Petanang, Kabupaten Muara Enim.

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Pembegalan terjadi di Jalan Jenderal Satibi Darwis, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati Palembang, Rabu (19/8) sekitar pukul 01.30 WIB.

Kapolrestabes Palembang Kombes Sonny Mahar Budi Adityawan membenarkan adanya penangkapan terhadap salah satu pelaku.

"Benar, satu dari dua pelaku curas terhadap korban Adinda Dhea Fiji Lestari sudah ditangkap," ujar Sonny, Kamis (20/8).

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Sonny menegaskan bahwa tindakan tegas terukur diberikan karena pelaku melawan petugas saat proses penangkapan.

Selain menangkap pelaku, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi, sepeda motor milik pelaku, serta sepeda motor korban Honda Beat dengan nomor polisi BG 5929 AEU yang telah diganti pelat nomornya oleh pelaku.

Polisi meringkus satu pelaku begal sadis yang menyebabkan korban meninggal dunia. Rekannya masih buron.

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