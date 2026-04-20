Polrestabes Palembang Tangkap Pembobol Gudang Ilir Timur I

Polrestabes Palembang Tangkap Pembobol Gudang Ilir Timur I

Polrestabes Palembang Tangkap Pembobol Gudang Ilir Timur I
Ilustrasi polisi. Foto: Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - PALEMBANG - Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Palembang meringkus pelaku pencurian dengan pemberatan (curat) yang menyasar sebuah gudang perkakas di kawasan Ilir Timur I.

Pelaku berinisial A (41) warga Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan 14 Ilir Palembang. 

Kasat Reskrim Polrestabes Palembang AKBP Musa Jedi Permana menerangkan bahwa penangkapan ini bermula dari laporan korban berinisial MRS (30) yang mendapati gudang alat bengkel miliknya telah dibobol pada Minggu, 2 November 2025. 

Setelah menerima laporan, petugas melakukan penyelidikan, termasuk menganalisis rekaman kamera pengawas (CCTV).

"Pelaku ditangkap tanpa perlawanan," tutur Jedi, Senin (20/4).

Pencurian terjadi sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Pangeran Antasari, Kelurahan 14 Ilir. Korban yang baru pulang mendapati pintu gudang dalam kondisi terbuka dengan gembok yang telah dirusak. 

"Sejumlah barang berharga korban hilang," jelas Jedi. 

Dalam aksi tersebut, pelaku mengambil satu unit laptop merek ASUS ROG warna hitam serta empat unit mesin pembelah kayu (circular saw) merek Surpace warna merah. 

Gasak laptop dan mesin bengkel milik warga di gudang, pelaku berinisial A (41) diringkus Polrestabes Palembang.

