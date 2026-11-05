Polri Bersama Masyarakat Selamatkan Generasi Muda dari Bahaya Narkoba

jpnn.com - Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu ancaman serius bagi masa depan bangsa Indonesia.

Narkoba tidak hanya merusak kesehatan dan kehidupan individu, tetapi juga menghancurkan keluarga, merusak lingkungan sosial, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengancam kualitas generasi penerus bangsa.

Dalam menghadapi ancaman tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki peran strategis dan tanggung jawab besar dalam melakukan pencegahan, penindakan, serta pemberantasan jaringan peredaran gelap narkotika di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan data terbaru dari Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Prevalensi Nasional mencapai 2,11% dari total penduduk berusia 15 hingga 64 tahun (berdasarkan rilis resmi BNN RI per desember 2025) angka ini meningkat dari survey periode sebelumnya pada tahun 2023 yang berada di angkan 1,73%.

Jumlah Jiwa setara dengan 4,15 juta hingga 4,2 juta penduduk usia produktif, kelompok usia didominasi oleh kalangan usia muda khususnya rentang 15 hingga 24 tahun.

Sedangkan data penegakan hukum (Polri dan Dittipidnarkoba) jumlah kasus terungkap 38,934 kasus total tersangka 51,763 orang (terdiri dari 51,606 WNI dan 157 WNA termasuk 150 anak di bawah umur.

Pemberantasan dan pencegahan narkoba di lingkungan kampus di Indonesia dijalankan melalui sinergi antara perguruan tinggi dan Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan mengusung program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaraan Gelap Narkotika).

Polri harus mempunyai program edukasi dan sosialisasi rutin di kampus – kampus yang dilakukan melalui PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru), seminar nasional, serta integrasi materi bahaya narkoba ke dalam kurikulum.