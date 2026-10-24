Polri-BNN Gagalkan Penyelundupan Narkoba 1,1 Ton dari Malaysia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaku prihatin atas adanya upaya penyelundupan bahan narkotika jenis ketamin dengan jumlah besar ke Tanah Air.

Tim gabungan terdiri dari Polri dan Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama instansi lain berhasil menggagalkan penyelundupan tersebut.

Berdasarkan data yang diterima Dasco dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, sebanyak 1,1 ton ketamin itu dikirim dari Malaysia untuk disebar di Indonesia.

Baca Juga: DPR Dukung Bea Cukai Jakarta Perkuat Kapasitas Pemberantasan Narkoba

Kapal dengan nama MT Global 168 yang membawa bahan narkotika itu tercatat milik PT Makmur Merin Petroleum dengan alamat lengkap di Suite 1112, Lantai 8, Menara TJB, Johor Bahru, Malaysia.

Dasco secara khusus mengucapkan rasa turut prihatin yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam negeri.

"Tadi saya dapat data dari Pak Kapolri, bahwa baru-baru ini Polri dengan BNN bekerja sama menangkap kapal yang membawa bahan narkoba satu ton ketamin itu namanya kapal MT Global 168 di Belawan, Sumatra Utara (Sumut), dan kapal ini terdaftar atas nama perusahaan Malaysia, PT Makmur Merin Petroleum, alamatnya lengkap Suite 1112, Lantai 8, Menara TJB, Johor Bahru, Malaysia," kata Dasco saat dihubungi wartawan, Jakarta, Sabtu, 24 Oktober 2026.

Di samping dari itu, Ketua Harian Partai Gerindra ini menyampaikan apresiasi tinggi atas kerja Polri di bawah komando Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dan tim gabungan yang berhasil menggagalkan penyelundupan ketamin tersebut.

Dasco menilai penindakan itu telah menyelamatkan jutaan anak-anak Indonesia dari bahaya penggunaan narkotika.