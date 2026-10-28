Polri dan NNCC Tiongkok Perkuat Kolaborasi Ungkap Jaringan Narkotika Cair

jpnn.com, JAKARTA - Polri bersama National Narcotics Control Commission atau NNCC Tiongkok memperkuat kolaborasi dalam upaya mengungkap jaringan penyelundup narkotika cair lintas negara. Kerja sama ini menjadi bagian dari komitmen kedua negara untuk memberantas peredaran narkotika yang melibatkan jaringan internasional.

Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Rabu, mengatakan Polri bersama NNCC telah menjalin kerja sama pemberantasan narkotika dan berhasil mengungkap kasus laboratorium narkoba atau clandestine lab di Kabupaten Pidie, Aceh. Laboratorium tersebut memproduksi sabu cair menjadi sabu kristal. Dari pengungkapan kasus, total terdapat 11 orang yang diamankan, di mana 10 orang di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, serta menyita barang bukti 1,2 ton sabu-sabu.

Ia mengatakan kolaborasi yang terjalin akan terus ditingkatkan untuk menjaga Indonesia dan negara-negara lain dari ancaman narkoba. "Kami, pemerintah Indonesia, Polri dalam hal ini, menyampaikan bahwa kita sangat serius untuk melakukan upaya pemberantasan narkotika di Indonesia. Dan kami juga akan senantiasa mendukung pemerintah Tiongkok dalam rangka mengungkap jaringan besarnya," katanya.

Terkait perkembangan kasus laboratorium narkoba di Aceh, Kapolri mengatakan bahwa saat ini penyidik tengah memburu pihak pemodal. Ia menegaskan komitmen Polri untuk menuntaskan kasus tersebut hingga ke akar jaringan.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal NNCC Tiongkok Lan Weihong menjelaskan mulanya pada tahun 2025, pihaknya menemukan petunjuk penting terkait jaringan penyelundupan narkotika cair di daerah Myanmar, Thailand, dan Laos. "Dengan penyelidikan selama satu tahun yang intensif, memang kami sudah mengetahui kondisi kelompok kejahatan ini sudah mengirimkan narkotika cair dari daerah Myanmar, Thailand, Laos. Sudah beberapa kali melakukan penyelundupan dan pengiriman ke Indonesia," katanya.

Pada September 2026, NNCC Tiongkok melaporkan hal tersebut kepada Badan Narkotika Nasional atau BNN RI. Dengan dukungan dari NNCC Tiongkok dan bagian pengendali narkotika Kepolisian Malaysia, pada Oktober 2026, kasus laboratorium narkoba jenis sabu cair di Aceh berhasil dibongkar oleh BNN RI bersama Polri dan instansi terkait lainnya.

Weihong menyebut NNCC Tiongkok sendiri telah menangkap tujuh orang di Tiongkok terkait jaringan narkotika cair. Menurut dia, keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika cair di Aceh menunjukkan bahwa Tiongkok, Indonesia, dan Malaysia serius memberantas jaringan narkotika lintas negara. "Kita menunjukkan kapasitas penyelidikan yang sangat profesional, operasi gabungan yang kompak, pengambilan keputusan yang tegas, saling pengertian, dan juga akhirnya bisa mengungkapkan kasus ini dan mencapai hasil yang nyata dan luar biasa," ujarnya.

Ia pun berharap kerja sama upaya pemberantasan narkotika antara Indonesia dan Tiongkok ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar untuk keamanan publik dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, kolaborasi lintas negara menjadi kunci dalam menghadapi jaringan narkotika yang semakin kompleks.