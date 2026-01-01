Polri dan Stakeholder Tinjau Pelabuhan Lampung Hingga Banten Jelang Nataru

jpnn.com, LAMPUNG - Astamaops Polri Komjen Roycke Harry Langie bersama Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin dan sejumlah stakeholder meninjau kesiapan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan di Bakauheni, Lampung, dan Merak, Banten, Kamis (5/11).

Pengecekan ini guna memastikan kesiapan jalur akses, infrastruktur, dan fasilitas penyeberangan dalam menghadapi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Turmudi, Dirut PT Jasa Marga Rivan A. Purwantono, Dirut PT Jasa Raharja Awaludin, dan stakeholder terkait.

Rangkaian survei diawali dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, kemudian dilanjutkan ke BBJ Muara Pilu dan Wika Beton. Selanjutnya, rombongan bertolak menuju wilayah Merak, Banten, untuk meninjau BBJ Bojonegara hingga Pelabuhan Pelindo Ciwandan.

Astamaops Polri Komjen Roycke Harry Langie mengatakan pengecekan tersebut merupakan bagian dari pengumpulan data dan indikator untuk menyusun rencana operasi pengamanan Nataru, khususnya terkait kesiapan fasilitas yang akan digunakan masyarakat.

“Dari tiga titik yang sudah kami lihat, secara umum sudah sesuai standar. Nanti mungkin ada teknis-teknis lain yang akan kita atur, baik mulai dari jalur masuk maupun jalur keluar,” ujar Roycke.

Sementara Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin menyampaikan kondisi infrastruktur di kawasan Pelabuhan Bakauheni mengalami peningkatan dibandingkan hasil evaluasi dua tahun sebelumnya.

“Berdasarkan evaluasi dua tahun terakhir, secara infrastruktur ini jauh lebih baik,” ujae Kakorlantas .