Polri Diminta Dalami Kemungkinan Penyadapan oleh Jenderal Listyo Dimodali Oligarki

jpnn.com - Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad meminta Polri memperluas penyidikan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto oleh Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP) saat jenderal bintang empat itu menjabat kapolri.

Dia menilai penyadapan terhadap Presiden merupakan abuse of power alias penyalahgunaan kewenangan atau insubkoordinasi di lingkungan pemerintahan.

"Kami tentu sangat menyesalkan kejadian ini," ucap Kamrussamad saat ditemui di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

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Menurut dia, perluasan penyidikan dapat dilakukan terhadap mantan Kapolri LSP, yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu, khususnya pada periode sepanjang LSP menjabat selama 6 tahun lamanya sebagai orang nomor satu di Polri.

Kamrussamad mengatakan Polri dapat menyelidiki apakah ada keterlibatan pihak asing karena menyangkut kedaulatan nasional, oligarki yang mensponsori kegiatan tersebut, atau kekuatan politik tertentu yang terlibat, dalam dugaan tindakan penyadapan.

Apabila diperlukan, pemerintah dapat pula mempertimbangkan untuk melibatkan Badan Intelijen Strategis (Tentara Nasional Indonesia (BAIS TNI) dan Badan Intelijen Negara (BIN) karena kasus dimaksud sudah menyangkut keamanan negara dan keberlangsungan pemerintahan yang sah.

Semenara di parlemen, bisa juga dipertimbangkan agar dibentuk panitia khusus (pansus) untuk mendalami hal itu serta menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dia menjelaskan aspirasi dimaksud bisa dilakukan oleh Badan Musyawarah (Bamus) hingga Komisi III (mitra Polri).