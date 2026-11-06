Polri & Ditjen Imigrasi Perkuat Pengawasan Buronan, Terhubung ke 196 Negara Anggota Interpol

jpnn.com, JAKARTA - Polri bersama Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi memperkuat pengawasan di pintu-pintu perlintasan negara melalui pemanfaatan aplikasi Interpol Global Hit Alert System (I-GHAS 24/7).

Sistem tersebut memungkinkan petugas imigrasi melakukan verifikasi secara lebih cepat terhadap individu yang terindikasi masuk dalam daftar buronan internasional di 196 negara anggota Interpol.

Peluncuran aplikasi I-GHAS 24/7 berlangsung di Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11), sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan pertukaran informasi antara Polri dan Imigrasi dalam menangani kejahatan lintas negara.

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Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menyambut baik inisiatif Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri tersebut.

Menurutnya, sistem ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi petugas di berbagai wilayah perlintasan.

“Inisiasi dari Divhubinter untuk membuat I-GHAS 24/7 ini kami sambut dengan sangat baik. Bagaimana sebenarnya kolaborasi komunikasi yang telah terjalin, terutama di daerah-daerah perlintasan, akan terhubung melalui suatu sistem yang benar-benar lebih tepat, lebih cepat, lebih akurat,” ujar Hendarsam.

Dia menegaskan pengawasan perbatasan yang efektif membutuhkan dukungan teknologi dan sistem informasi yang akurat.

Hal tersebut penting untuk mendeteksi serta mencegah berbagai ancaman kejahatan transnasional sejak dari pintu masuk Indonesia.