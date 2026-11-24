jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni memuji kinerja Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Suyudi Ario Seto yang mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional, serta menyita barang bukti narkotika senilai Rp1 triliun.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri, Ditjen Bea Cukai, dan BNN menyita barang bukti narkotika senilai Rp1 triliun dari sindikat jaringan internasional Indonesia-Malaysia di wilayah Sumatra.

Barang haram itu rencananya akan diedarkan sindikat narkoba itu menjelang akhir tahun. Pengungkapan tersebut bagian dari Operasi Sarang Narkoba (OSN) menindaklanjuti program prioritas Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.

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"Ini kinerja yang sangat luar biasa dari Polri, BNN hingga Bea Cukai. Kami di Komisi III akan terus mendukung Pak Kapolri Suyudi beserta jajaran untuk gaspol pemberantasan narkoba," kata Sahroni, Selasa (24//11/2026).

Menurut Sahroni, setidaknya 600 ton narkotika sudah dicegah dan diberantas peredarannya oleh aparat penegak hukum.

"Ini bukan sekadar angka, tetapi menurut hitungannya ada sekitar 2,6 juta jiwa yang berhasil diselamatkan dari ancaman penyalahgunaan narkoba. Saya melihat pemberantasan narkoba benar-benar menjadi prioritas serius di bawah kepemimpinan Pak Kapolri Suyudi," tutur Sahroni.

Legislator Fraksi Partai NasDem itu menyebut menjelang Natal dan Tahun Baru, polisi perlu meningkatkan pengawasan dan pencegahan narkoba. Sebab, momentum ini kerap digunakan bandar untuk mengedarkan barang haram tersebut untuk beraksi.

"Apalagi menjelang Nataru, para bandar biasanya memanfaatkan momentum meningkatnya aktivitas masyarakat untuk memasukkan dan mengedarkan narkoba," ujarnya.