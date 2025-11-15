menu
Polri Gaungkan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki pada Operasi Zebra 2025

Polri Gaungkan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki pada Operasi Zebra 2025

Polri Gaungkan Perlindungan Bagi Pejalan Kaki pada Operasi Zebra 2025
Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho saat memimpin apel pagi. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri balal menggelar Operasi Zebra 2025 mulai 17 hingga 30 November, 2025.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan operasi ini sekaligus menjadi penegasan strategi nasional keselamatan lalu lintas dengan juga berfokus pula pada perlindungan terhadap pejalan kaki.

Mantan Wakapolda Jawa Tengah itu menjelaskan pentingnya perlindungan terhadap pejalan kaki sebagai bagian dari strategi nasional keselamatan lalu lintas.

Menurut dia, pejalan kaki merupakan pengguna jalan yang paling rentan dan karena itu harus diberi prioritas serta dilindungi terlebih dahulu.

"Pejalan kaki adalah simbol kemanusiaan di jalan raya. Mereka yang paling lemah harus dilindungi, bukan disingkirkan," ujar Irjen Agus kepada wartawan, Sabtu (15/11).

Kebijakan ini menjadi implementasi dari prinsip Vision Zero, yang menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa yang dapat diterima di jalan raya, serta konsep Hierarchy of Road Users, yang menempatkan pejalan kaki pada posisi tertinggi dalam urutan prioritas keselamatan jalan.

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan kedua prinsip tersebut menjadi dasar Korlantas Polri dalam menyusun langkah strategis berbasis sistem keselamatan manusia.

Agus menekankan bahwa perlindungan terhadap pejalan kaki bukan hanya bagian dari penegakan hukum, tetapi juga bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya.

Korlantas Polri bakal menggelar Operasi Zebra dan menggaungkan perlindungan bagi para pejalan kaki.

