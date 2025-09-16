Polri Gelar Baksos dan Layanan Kesehatan Gratis Sambut Hari Lalu Lintas
jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut peringatan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70, Korlantas Polri bersama jajaran ditlantas polda hingga satlantas polres seluruh Indonesia menggelar kegiatan bakti sosial (baksos) dan bakti kesehatan.
Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korlantas Brigjen Wibowo mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mendekatkan polantas dengan masyarakat.
Melalui aksi sosial tersebut, Polri ingin menunjukkan bahwa keberadaan polantas bukan hanya dalam hal penegakan hukum lalu lintas, tetapi juga hadir memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kegiatan sosial ini meliputi pembagian paket sembako kepada warga yang membutuhkan serta pemeriksaan kesehatan gratis bagi keluarga kurang mampu. Ini adalah bentuk kepedulian kami sekaligus ungkapan syukur dalam memperingati Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70,” ujar Wibowo dalam siaran persnya.
Dia menambahkan kehadiran Polri dalam momentum ini diharapkan semakin mempererat hubungan dengan masyarakat.
“Kami ingin menunjukkan komitmen Polri untuk terus hadir dan memberikan manfaat, tidak hanya di jalan raya, tetapi juga dalam kehidupan sosial masyarakat di seluruh wilayah Indonesia,” kata dia.
Rangkaian bakti sosial dan bakti kesehatan ini dilaksanakan serentak di berbagai daerah, dengan melibatkan jajaran lalu lintas di tingkat pusat hingga kewilayahan.
Kehadiran Polantas dalam kegiatan tersebut mendapat sambutan positif dari masyarakat, yang merasakan langsung manfaat dan perhatian dari institusi kepolisian. (cuy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan
