Polri Gelar Operasi Zebra Sebelum Nataru, Catat Tanggalnya
jpnn.com, JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menggelar Operasi Zebra mulai 16 November 2026 hingga 29 November 2026.
Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin mengatakan Operasi Zebra difokuskan pada upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih aman dan berkeselamatan, baik dari aspek pengendara, kendaraan, infrastruktur jalan, maupun lokasi tujuan perjalanan masyarakat.
“Korlantas Polri akan melaksanakan kegiatan Operasi Zebra mulai 16 November 2026,” ujar Aries Syahbudin.
Dia mengatakan Operasi Zebra memiliki kesamaan dengan Operasi Keselamatan karena sama-sama mengedepankan upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman dan berkeselamatan.
Operasi Zebra juga menjadi tahapan awal atau operasi pendahuluan sebelum pelaksanaan Operasi Nataru.
Menurutnya, menjelang natal dan tahun baru akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat, baik pergerakan orang, barang, maupun aktivitas lainnya.
Kondisi tersebut membutuhkan kesiapan dan langkah antisipasi kepolisian untuk memastikan keamanan serta keselamatan masyarakat selama perjalanan.
“Operasi Nataru diketahui bahwa akan terjadi pergerakan masyarakat, pergerakan orang, barang, maupun kegiatan peningkatan aktivitas masyarakat yang cukup signifikan sehingga diperlukan upaya-upaya kepolisian untuk menciptakan situasi yang aman,” ucapnya.
Korlantas Polri segera menggelar Operasi Zebra sebelum digelarnya kegiatan Operasi Nataru pada akhir tahun.
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