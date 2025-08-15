Polri Gelar Pangan Murah di 44 Titik di Sumsel, Jadi Bukti Negara Hadir

jpnn.com, JAKARTA - Polda Sumsel bersama Perum Bulog, bekerja sama menjadi bagian dari program nasional Polri untuk membantu masyarakat menghadapi kenaikan harga bahan pokok.

Kick Off Gerakan Pangan Murah itu berlangsung di Halaman Polsek Seberang Ulu 1 Palembang dan diikuti secara serentak di seluruh kabupaten/kota pada Kamis (14/8/2025).

Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, menyampaikan kegiatan itu adalah bukti nyata kehadiran negara di tengah rakyat.

“Sinergi Kapolda dan jajaran bersama Bulog patut diapresiasi. Harga beras yang biasanya Rp14.000–Rp15.000 kini bisa didapat Rp11.600. Ini sangat membantu,” kata Cik Ujang.

Menurutnya, pemerintah daerah mendukung penuh gerakan ini karena sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat.

Kapolda Sumsel, Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, menjelaskan gerakan ini dilaksanakan di 44 titik di Sumsel dengan total 123 ton beras.

"Kami ingin manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Gerakan pangan murah ini, lanjut Kapolda, tidak hanya menekan harga, tetapi juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya stabilitas pangan.