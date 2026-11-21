jpnn.com, BANYUWANGI - Astamaops Polri Komjen Roycke Harry Langie dan Kakorlantas Polri Brigjen Aries Syahbudin serta stakeholder menggelar rapat koordinasi dan meninjau kesiapan infrastruktur serta fasilitas pelabuhan di Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur, Sabtu (21/11).

Kegiatan ini dilakukan guna memastikan kesiapan jalur akses, infrastruktur, dan fasilitas penyeberangan dalam menghadapi libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kapolda Jawa Timur Irjen Dekananto Eko Purwono, Dirut PT Jasa Raharja Muhammad Awaludin, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Turmudi, dan stakeholder terkait.

Komjen Roycke Harry Langie menekankan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektoral dan kesiapan sistem pengendalian terpadu dalam menghadapi perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Salah satu langkah yang disepakati dalam rapat koordinasi adalah pembentukan Pos Komando Taktis (Poskotis) sebagai pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh mekanisme pengamanan dan pelayanan berjalan selaras.

“Ini semua akan dikoordinasikan. Ini hal yang menarik. Dan hari ini kami telah menyimpulkan untuk membuat satu Poskotis sebagai kendali terpadu,” ujar dia.

Baca Juga: Menteri HAM Desak Polri Segera Tindak Dugaan Kekerasan Seksual oleh Bupati Kupang

Selain itu, dia menjelaskan pengelolaan arus kendaraan menuju pelabuhan harus dilakukan secara terintegrasi, mulai dari pengaturan port time, sistem bongkar muat kapal atau Tiba Bongkar Berangkat (TBB), hingga pengelolaan buffer zone dan delaying system.

Terkait potensi gangguan cuaca yang kerap memengaruhi jadwal penyeberangan, Roycke menyampaikan faktor alam tidak dapat dihindari. Namun, berbagai langkah antisipasi tetap perlu disiapkan untuk meminimalkan dampaknya terhadap kelancaran perjalanan masyarakat.