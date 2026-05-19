Polri Hadapi Ancaman El Nino, Fokus Cegah Karhutla dan Krisis Pangan

jpnn.com, PALEMBANG - Upaya menghadapi ancaman perubahan iklim ekstrem terus diperkurat. Divisi Humas Polri bersama Polda Sumatera Selatan menggelar Dialog Publik dan Focus Group Discussion (FGD) terkait mitigasi dampak El Nino di Ballroom Hotel Harper Palembang, Selasa (19/5).

Kegiatan berskala nasional tersebut menjadi bagian dari langkah strategis Polri dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), krisis pangan, hingga gangguan sosial akibat musim kemarau panjang.

Melalui diskusi lintas sektor tersebut, Polri mendorong terbentuknya pola koordinasi terpadu guna meminimalisasi dampak Ekonomi Nino terhadap sektor pertanian, perkebunan, kesehatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi di Sumatera Selatan.

Kegiatan itu dibuka dengan arahan Karo Penjas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko yang hadir mewakili Kadiv Humas Polri.

Dalam sambutannya, Brigjen Pol Trunoyudo menegaskan bahwa ancaman El Nino bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keselamatan masyarakat.

"Mabes Polri berkomitmen penuh mengawal kebijakan strategis pemerintah dengan memfasilitasi forum koordinasi ini demi memastikan keselamatan publik dan ketahanan lingkungan tetap terjaga,” tegas Brigjen Pol Trunoyudo.

Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya menegaskan bahwa alam menindaklanjuti hasil-hasil diskusi melalui penguatan langkah preventif di lapangan.

“Kami mendukung penuh pelaksanaan FGD dari Divhumas Polri ini dan siap menyelaraskan pola pengamanan serta langkah preventif penanggulangan bencana di lapangan demi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” tegas Nandang.