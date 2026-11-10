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Polri Imbau Masyarakat Waspadai Bahaya Gas Karbon Monoksida Dalam Mobil

Polri Imbau Masyarakat Waspadai Bahaya Gas Karbon Monoksida Dalam Mobil
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Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Chiko Ardwiatto. Dok: Humas Polri.

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk mewaspadai bahaya paparan gas karbon monoksida (CO) di dalam kendaraan. Keselamatan pengemudi dan penumpang tidak hanya perlu diperhatikan saat kendaraan melaju di jalan raya, tetapi juga ketika kendaraan berhenti maupun digunakan sebagai tempat beristirahat.

Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Polri Brigjen Chiko Ardwiatto mengingatkan beristirahat di dalam mobil dengan kondisi mesin dan pendingin udara (AC) tetap menyala memiliki potensi risiko yang perlu diantisipasi.

Karbon monoksida merupakan gas beracun yang tidak berwarna dan tidak berbau sehingga sulit dikenali tanpa alat pendeteksi khusus. Gas ini dapat masuk ke dalam kabin kendaraan, terutama apabila terdapat kebocoran pada sistem pembuangan gas atau kondisi sirkulasi udara yang tidak memadai.

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Paparan karbon monoksida dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari sakit kepala, pusing, mual, tubuh terasa lemas, hingga kehilangan kesadaran. Dalam konsentrasi tinggi, paparan gas tersebut bahkan dapat mengakibatkan kematian.

“Jangan menganggap beristirahat di dalam mobil dengan kondisi mesin tetap menyala sebagai sesuatu yang aman. Kita harus memahami bahwa ada potensi bahaya paparan gas karbon monoksida, terutama apabila terdapat kebocoran pada sistem pembuangan gas kendaraan atau sirkulasi udara yang tidak memadai,” imbau Chiko Ardwiatto.

Lebih lanjut, Korlantas Polri mengingatkan masyarakat agar tidak tidur di dalam kendaraan dengan kondisi mesin menyala dalam waktu lama.

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Pengendara juga diimbau untuk memastikan kendaraan dalam kondisi laik jalan, termasuk melakukan pemeriksaan dan perawatan berkala terhadap sistem pembuangan gas.

Apabila merasa pusing, mual, sakit kepala, atau mengalami gejala tidak biasa saat berada di dalam kendaraan, segera keluar menuju area terbuka dengan udara segar.

Korlantas Polri meminta masyarakat untuk mewaspadai bahaya dari gas karbon monoksida yang ada di dalam mobil.

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