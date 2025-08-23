menu
Polri Kampanyekan Keselamatan melalui Polantas Menyapa di Dieng Culture Festival

Kakorlantas Irjen Agus Suryonugroho. Dok: NTMC Polri.

jpnn.com, WONOSOBO - Korlantas Polri melalui program Polantas Menyapa hadir dalam rangkaian Dieng Culture Festival (DCF) 2025 yang berlangsung pada 23–24 Agustus 2025.

Kehadiran ini bukan hanya sebatas partisipasi dalam perayaan budaya, tetapi juga membawa pesan penting: disiplin dan kesadaran berlalu lintas adalah bagian dari upaya menyelamatkan nyawa.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan bahwa lalu lintas adalah cermin budaya bangsa.

“Kehadiran Polantas Menyapa di DCF menjadi wujud nyata bahwa kampanye keselamatan bisa dilakukan dengan cara kreatif, inklusif, dan sarat nilai kebersamaan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kakorlantas menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada penyelenggara DCF dan jajaran Polantas Menyapa yang turut ambil bagian dalam DCF.

Dia juga mengajak seluruh pihak menjadikan keselamatan lalu lintas sebagai kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban hukum.

"Kampanye tertib lalu lintas harus digaungkan di mana saja dan pada kesempatan apa saja. Di jalan, sekolah, kantor, maupun ruang publik seperti DCF ini. Dari Dieng Culture Festival kita kirim pesan ke seluruh Indonesia bahwa keselamatan adalah budaya," sambung Agus Suryo.

Dia menambahkan melalui momentum DCF 2025, masyarakat diajak untuk bersama-sama menumbuhkan kesadaran kolektif dan melipatgandakan ikhtiar keselamatan agar setiap orang bisa selamat di jalan dan selamat di rumah. (cuy/jpnn)


Program Polantas Menyapa turut hadir dalam kegiatan Dieng Culture Festival 2025.


Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

