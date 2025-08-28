Polri & Kemenhub Berkolaborasi Bentuk Satgas Keselamatan Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri bersama Kementerian Perhubungan sepakat membentuk Satuan Tugas (Satgas) penertiban kendaraan dengan kelebihan dimensi dan muatan.

Satgas ini bukan sekadar tim pengawasan, melainkan simbol komitmen pemerintah dalam menyelamatkan nyawa pengguna jalan, menjaga kualitas infrastruktur, serta menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan efisien.

Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho mengatakan sejak 1 Juni 2025 pihaknya bersama Kemenhub telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pemilik kendaraan, dan pelaku usaha angkutan. Setelah masa sosialisasi berakhir, akan diterapkan mekanisme peringatan tertulis kepada kendaraan yang masih beroperasi dengan kelebihan dimensi maupun muatan.

“Satgas ini dibentuk sebagai wujud keseriusan pemerintah. Penertiban kendaraan dengan kelebihan dimensi dan muatan bukan hanya soal kepatuhan aturan, tetapi soal keselamatan. Kendaraan yang tidak sesuai ketentuan terbukti meningkatkan risiko kecelakaan, merusak jalan, dan pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Dengan satgas, penanganan bisa lebih cepat, tegas, dan terkoordinasi,” ujar Agus dalam siaran persnya.

Kesepakatan pembentukan satgas ini terjalin dalam pertemuan antara Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, di Korlantas Polri, Selasa (26/8).

Satgas ini diharapkan membawa sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat, antara lain, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang diakibatkan kendaraan dengan beban berlebih. Memperpanjang usia infrastruktur jalan dan jembatan, sehingga biaya perbaikan yang ditanggung negara dapat ditekan.

Mendorong efisiensi logistik nasional, karena kendaraan yang sesuai standar lebih aman, stabil, dan efisien dalam distribusi barang. Membangun budaya tertib transportasi, yang pada akhirnya meningkatkan citra Indonesia dalam tata kelola transportasi modern.

Dengan hadirnya Satgas penertiban, Korlantas Polri dan Kemenhub menegaskan bahwa target Indonesia Zero Kendaraan dengan Kelebihan Dimensi dan Muatan bukan hanya slogan, tetapi gerakan nyata menuju keselamatan, ketertiban, dan keberlanjutan. (cuy/jpnn)