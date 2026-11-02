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Polri Larang Penggunaan Vape, Pramono Sampaikan Dukungan

Polri Larang Penggunaan Vape, Pramono Sampaikan Dukungan
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Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi Mabes Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh polisi.

Menurut Pramono, dia mendukung sepenuhnya apa yang diputuskan oleh pihak Mabes Polri.

“Apapun yang diputuskan oleh Polda Metro Jaya, oleh Mabes Polri, kami mengikuti dan memberikan support sepenuhnya,” ucap Pramono, Senin (2/11).

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Dia pun siap memberikan dukungan melalui fasilitas yang dimiliki apabila diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut.

“Termasuk apa yang nanti menjadi apa fasilitas yang dimiliki oleh DKI untuk itu, kami akan memberikan support sepenuhnya,” kata Pram.

Sebelumnya, Mabes Polri menerbitkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang larangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh polisi.

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Larangan penggunaan vape bagi polisi tidak cuma di lingkungan kerja, tetapi juga di luar kantor.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut surat edaran Kapolri itu mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Menurut Pramono, dia mendukung sepenuhnya apa yang diputuskan oleh pihak Mabes Polri termasuk pelarangan vape

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