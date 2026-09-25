Polri Luncurkan Sistem Pembayaran Tilang Terintegrasi melalui Digital Korlantas

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri terus memperkuat transformasi digital dalam penegakan hukum lalu lintas guna menghadirkan pelayanan yang makin modern, transparan, dan akuntabel.

Salah satu inovasi terbaru yang diluncurkan adalah sistem pembayaran tilang elektronik secara digital yang terintegrasi dalam aplikasi Digital Korlantas.

Sistem pembayaran tilang tersebut diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo pada Jumat, 25 September 2026, dalam acara Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta.

Peluncuran ini menjadi bagian dari komitmen Korlantas Polri dalam mengembangkan penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi, khususnya melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).

Digitalisasi diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat sekaligus memastikan setiap tahapan proses penindakan dapat dilakukan secara lebih terbuka dan dapat ditelusuri.

Kakorlantas Polri Irjen Wibowo mengatakan pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan yang semakin mudah diakses masyarakat.

“Sebagai upaya mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang semakin modern, transparan, dan akuntabel, Korlantas Polri terus melakukan pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital dalam proses penegakan hukum, salah satunya melalui penerapan teknologi ETLE,” ujar Wibowo.

Menurutnya, sejalan dengan transformasi tersebut, layanan ETLE kini hadir dan terintegrasi dalam aplikasi Digital Korlantas. Masyarakat yang telah terdaftar dapat memperoleh notifikasi ketika terdapat Tilang Elektronik, kemudian mengakses informasi mengenai pelanggaran yang tercatat.