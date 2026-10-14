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Polri-MUI Perkuat Sinergi Untuk Jaga Keamanan dan Kerukunan

Polri-MUI Perkuat Sinergi Untuk Jaga Keamanan dan Kerukunan
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Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto (kiri) bersama dengan Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar (kanan) dalam pertemuan di Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2026). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri

jpnn.com, JAKARTA - Polri bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) memperkuat sinergi antara Polri dan ulama dalam menjaga keamanan, kerukunan, serta mendukung kemajuan bangsa.

Dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, penguatan sinergi itu terjalin melalui pertemuan antara Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dengan jajaran MUI pada Selasa (13/10).

Dalam pertemuan tersebut, Kapolri menyampaikan bahwa pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) merupakan tanggung jawab Polri.

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Namun, pelaksanaannya membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh elemen masyarakat, termasuk MUI dan para ulama.

Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan prinsip “Polisi Bersama Masyarakat” yang menempatkan kolaborasi sebagai bagian penting dalam menciptakan situasi yang aman dan kondusif.

“Kami menyadari bahwa harkamtibmas adalah tanggung jawab kami. Namun, Polri tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari segenap elemen masyarakat, khususnya Majelis Ulama Indonesia. Karena itu, sinergi dan kolaborasi perlu terus diperkuat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan di tengah masyarakat,” katanya.

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Senada dengan Kapolri, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar juga menekankan pentingnya kolaborasi antara ulama dan kepolisian.

Menurutnya, keamanan, kesejahteraan, dan keimanan merupakan unsur yang saling berkaitan dalam kehidupan masyarakat. Dengan situasi yang aman dan stabil, masyarakat dapat menjalankan ibadah, menuntut ilmu, mendidik generasi muda, serta bekerja mencari nafkah dengan baik.

Polri bersama MUI meningkatkan sinergi untuk bisa menjaga keamanan serta kerukunan beragama.

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