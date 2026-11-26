jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memuji kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam memberantas peredaran narkoba.

Apresiasi itu disampaikan Prabowo dalam acara “Pemusnahan Barang Bukti Narkoba 601,7 Ton dan Pengungkapan Penipuan Daring Jaringan Internasional”, di Lapangan Bhayangkara, Mabes Polri, pada Kamis (26/11).

Prabowo menyebutkan upaya pemberantasan narkoba tersebut telah menyelamatkan ratusan juta jiwa dari ancaman penyalahgunaan barang haram.

“Kita dapat berkumpul pada siang hari ini di acara pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 601,7 ton, dengan jiwa yang diselamatkan sebanyak 356 juta jiwa. Lebih banyak dari seluruh jumlah penduduk bangsa Indonesia,” kata Prabowo saat menghadiri acara tersebut.

Dia menyampaikan rasa bangga dan terima kasih kepada Kapolri beserta seluruh jajaran kepolisian atas kerja keras.

Menurut dia, capaian tersebut menjadi bukti keseriusan Polri dalam menjalankan tugas pemberantasan narkoba yang menjadi salah satu ancaman nyata bagi bangsa Indonesia.

Sejak dilantik sebagai Kepala Negara Indonesia, Prabowo mengaku telah memberikan tiga tugas pokok kepada pimpinan kepolisian.

Pertama, memberantas narkoba. Kedua, membantu memberantas dan menghentikan penyelundupan, baik ke dalam maupun ke luar Indonesia. Ketiga, memberantas judi online.