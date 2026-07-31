Polri Mutasi 146 Perwira, Brigjen Untung Widyatmoko Jadi Kadivhubinter

jpnn.com, JAKARTA - Polri melakukan mutasi terhadap 146 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen). Salah satu jabatan strategis yang mengalami pergantian adalah Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri yang kini dijabat Brigjen Pol. Untung Widyatmoko.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam dua Surat Telegram (ST) tertanggal 31 Juli 2026, yakni ST/1584/VII/KEP./2026 yang memuat mutasi 119 personel serta ST/1585/VII/KEP./2026 yang mencakup 27 personel.

"Dua surat telegram tersebut merupakan bagian dari mutasi dan rotasi personel Polri," kata Johnny dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Berdasarkan Surat Telegram ST/1584/VII/KEP./2026, Brigjen Pol. Untung Widyatmoko dipercaya mengemban jabatan Kadivhubinter Polri menggantikan Irjen Pol. Amur Chandra Juli Buana yang dimutasikan menjadi Perwira Tinggi Divhubinter Polri dalam rangka memasuki masa pensiun.

Sementara itu, posisi Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia Divhubinter Polri yang sebelumnya dijabat Untung kini diisi Brigjen Pol. Dani Hamdani. Sebelum mendapat promosi tersebut, Dani bertugas sebagai Penerjemah Polri Tingkat II Divhubinter Polri.

Selain pergantian di jajaran Divhubinter, mutasi kali ini juga memberikan promosi kepada empat polisi wanita (polwan). Mereka adalah Brigjen Pol. Sumy Hastry Purwanti yang dipercaya sebagai Kepala Biro Kedokteran Kepolisian (Kardokpol) Pusdokkes Polri, AKBP Bestiana sebagai Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadirbinmas) Polda Sumatera Selatan, AKBP Riyana Purwasari sebagai Kapolres Padang Pariaman Polda Sumatera Barat, serta AKBP Erma Rahayu Kusuma Ningrum sebagai Kapolres Purworejo Polda Jawa Tengah.

Johnny menegaskan mutasi dan rotasi merupakan bagian dari dinamika organisasi untuk menjaga penyegaran serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian.

"Mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri yang dilakukan untuk penyegaran organisasi," ujar Johnny. (antara/jpnn)