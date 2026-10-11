Polri Mutasi Lagi 199 Perwira, Kakorlantas dan Tiga Kapolda Berganti

jpnn.com, JAKARTA - Polri memutasi 199 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen), termasuk pejabat Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri dan Kapolda Lampung. Mutasi itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menyampaikan hal itu di Jakarta, Minggu (11/10). Menurutnya, sejumlah jabatan strategis berganti, yakni Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri, Kakorlantas Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.

Di Baintelkam, Brigjen Pol. Anom Setyadji ditunjuk sebagai Wakabaintelkam menggantikan Irjen Pol. Wawan Muliawan. Wawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Jabatan Kakorlantas yang sebelumnya dipegang Irjen Pol. Wibowo kini diemban Brigjen Pol. Aries Syahbudin.

Di tingkat kewilayahan, Irjen Pol. Agus Wijayanto menjadi Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, menggantikan Irjen Pol. Viktor Theodorus Sihombing. Posisi Agus di Kalimantan Utara kini diisi Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik. Sementara itu, Brigjen Pol. Yustan Alpiani dipercaya menjadi Kapolda Lampung menggantikan Irjen Pol. Helfi Assegaf.

Isir menjelaskan, mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier untuk memperkuat kinerja institusi serta menjaga kesinambungan tugas kepolisian. Penempatan personel, katanya, mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas.

“Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting" dalam proses itu agar pejabat yang diberi amanah dapat bekerja secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menambahkan, penguatan organisasi lewat mutasi harus sejalan dengan komitmen Polri meningkatkan kualitas layanan dan kepercayaan publik. Hal itu, menurutnya, selaras dengan tagline Polri "Polisi Bersama Masyarakat".