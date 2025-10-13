Polri Pantau Ketat MBG di Riau, Gunakan CCTV hingga Rapid Test

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau memastikan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan dengan standar keamanan dan higienitas tinggi.

Melalui Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru diresmikan di Polres Indragiri Hilir (Inhil), proses distribusi makanan untuk ribuan pelajar kini mendapat pengawasan berlapis mulai dari dapur hingga ke tangan siswa penerima manfaat.

Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan menegaskan, program ini merupakan bentuk komitmen Polda Riau dalam mendukung kebijakan nasional pemerintah untuk pemenuhan gizi yang aman, sehat, dan berkualitas bagi anak-anak sekolah.

"Kegiatan ini dalam rangka mendukung program nasional pemerintah dalam pemenuhan gizi yang aman dan berkualitas,” ujar Irjen Herry saat peresmian dapur SPPG Polres Inhil Senin (13/10).

Seluruh aktivitas di dapur SPPG mulai dari pemeriksaan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, hingga pencampuran bahan makanan diawasi melalui CCTV selama 24 jam penuh.

Setiap makanan juga diberi label waktu kedaluwarsa agar dapat dikonsumsi sebelum batas waktu yang ditentukan, misalnya sebelum pukul 14.00 WIB.

“Kami pastikan semua makanan aman dan berkualitas. Setiap tahap dicek, bahkan suhu makanan diperiksa hingga sebelum dikirim,” ungkap Herry.

Selain itu, dilakukan pula rapid test food security pada makanan untuk memastikan tidak ada kontaminasi yang berpotensi membahayakan siswa.