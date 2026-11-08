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Polri Tepis Kabar soal 2 Eks Kapolri Inisial IA & MTK Ditangkap karena Kasus Sadap

Polri Tepis Kabar soal 2 Eks Kapolri Inisial IA & MTK Ditangkap karena Kasus Sadap
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Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyampaikan keterangan saat konferensi pers terkait penetapan tiga tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026). Foto: Antara/Galih Pradipta

jpnn.com, JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menepis informasi di tengah masyarakat yang menyebut dua mantan Kepala Polri (Kapolri) masing-masing berinisial IA dan MTK telah ditangkap terkait kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin membantah kabar itu.

"Tidak benar," kata Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin kepada para jurnalis di Jakarta, Minggu (8/11/2026).

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Sebelumnya, kabar yang beredar menyebut IA dan MTK ditangkap karna terkait kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik yang menjerat mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri  lainnya.

Pada 3 November 2026, Mabes Polri menetapkan Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka kasus penyadapan ilegal. 

Ahrie Sonta merupakan kepala Divisi Hukum Polri, sedangkan Irjen Eko Hadi adalah widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

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Dua hari kemudian atau pada 5 November 2026, Polri menetapkan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi Slamet Uliandi sebagai tersangka untuk kasus yang sama. Dengan demikian, jumlah tersangka dalam perkara tersebut menjadi empat orang.

Saat ini Jenderal Listyo Sigit bersama Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Mako Brimob, Depok, Jawa Barat. Adapun Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit pascastrok.(antara/jpnn)


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Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

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