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Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Komisi III DPR Sampaikan Apresiasi

Polri Pecat Irjen Ahrie Sonta, Komisi III DPR Sampaikan Apresiasi
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Irjen Ahrie Sonta (AS) yang merupakan tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal, menjalani sidang etik oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) di Gedung Divisi Propam, Jakarta, Selasa (10/11/2026). (ANTARA/HO-Polri TV)

jpnn.com, JAKARTA - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta (AS) setelah menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP), Selasa (10/11/2026).

Ahrie Sonta salah satu tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Komisi III DPR RI mengapresiasi langkah Polri.

“Komisi III DPR RI mengapresiasi sekaligus mendukung penuh langkah tegas institusi Polri yang menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Inspektur Jenderal Polisi AS,” kata Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

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Menurut dia, pemecatan tersebut sudah sangat tepat dan terukur karena sebanding dengan bobot kesalahan serta penyalahgunaan wewenang yang telah diperbuat AS.

“Tindakan penyelewengan semacam itu jelas mencederai kehormatan Korps Bhayangkara, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum,” katanya.

Selain itu, dia memandang pemecatan tersebut sudah tepat karena skandal penyadapan yang dilakukan oleh AS dan tiga tersangka lainnya menjadi salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah Polri di era modern.

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“Skandal penyadapan ini patut dipandang sebagai salah satu peristiwa paling kelam, dan barangkali yang terburuk yang pernah mencoreng sejarah kepolisian modern kita,” katanya.

Sementara itu, dia berpandangan bahwa Polri sudah tegas dengan memberikan hukuman PTDH kepada AS.

Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta buntut skandal penyadapan Presiden.

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