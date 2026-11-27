jpnn.com, LOMBOK - Direktur Keamanan dan Keselamatan (Dirkamsel) Korlantas Brigjen Chiko Ardwiattobersama Polda NTB menggelar pertemuan koordinasi dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan tersebut membahas rencana kerja sama pengembangan Smart Road Safety Policing untuk mendukung terwujudnya NTB yang aman, selamat, tertib, lancar, dan maju.

Smart Road Safety Policing merupakan inisiatif pengelolaan Kamseltibcarlantas secara terpadu melalui integrasi data dan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mengidentifikasi kerawanan, menetapkan prioritas penanganan, mendukung keputusan operasional, serta mengukur keberhasilan keselamatan lalu lintas secara objektif.

Dirkamsel menegaskan pentingnya transformasi pengelolaan keselamatan jalan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan daerah.

“Keselamatan dan kelancaran lalu lintas bukan hanya kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan pariwisata dan investasi. Melalui Smart Road Safety Policing, kami ingin mendorong pengelolaan keselamatan jalan yang lebih modern, terintegrasi, dan terukur, sehingga NTB semakin siap menyambut wisatawan serta berbagai kegiatan berskala internasional,” ujar Chiko Ardwiatto.

Inisiatif ini juga diarahkan untuk mendukung kesiapan NTB, khususnya Mandalika sebagai destinasi pariwisata dan penyelenggaraan event internasional.

Pengalaman menjadi tuan rumah MotoGP menjadi modal penting bagi NTB untuk terus meningkatkan kualitas keselamatan jalan, konektivitas, serta kenyamanan mobilitas masyarakat dan wisatawan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap inisiatif Korlantas Polri yang sejalan dengan visi pembangunan NTB Makmur Mendunia.