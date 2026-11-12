Polri Selidiki Dugaan Jenderal Listyo Cs Ingin Makar dan Menggulingkan Pemerintahan

jpnn.com - Mabes Polri resmi menyelidiki dugaan eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Subianto (LSP) dkk ingin melakukan tindak pidana makar.

Hal ini disampaikan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja di Komisi III DPR RI pada Kamis pagi (12/11/2026).

Dalam forum itu, Jenderal Suyudi awalnya menjelaskan perkembangan penyidikan kasus penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping), akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.

Empat tersangka di kasus itu adalah mantan Kapolri Jenderal Polisi berinisial LSP, mantan Kepala Divisi Hukum Polri Irjen AS, widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Irjen EH, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen SU sebagai tersangka.

Selain kasus penyadapan tanpa prosedural (illegal tapping), akses ilegal, dan penghapusan data elektronik ini, Polri juga membuat laporan polisi soal dugaan makar.

"Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta, dan atau secara bersama-sama, dan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar," kata Jenderal Suyudi.

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Atas dasar tersebut, katanya, Polri telah melakukan penyelidikan untuk memastikan dan atau ada tidaknya unsur tindak pidana melalui pembuktian secara terpisah.

"Hingga saat ini, dugaan perbuatan atau pemufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah, masih memerlukan pendalaman lebih lanjut," kata Suyudi.