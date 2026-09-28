Polri Sita 5 Kg Etomidate, Clandestine Lab di Apartemen Jakarta Utara Digerebek

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri bersama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) berhasil menggagalkan peredaran narkoba jenis baru, Etomidate, seberat lima kilogram asal Malaysia.

Direktur Tipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol. Eko Hadi Santoso mengatakan barang bukti berupa serbuk Etomidate tersebut melibatkan jaringan internasional yang dijalankan oleh lima warga negara Malaysia, satu warga negara Indonesia, dan satu warga negara Tiongkok.

"Secara keseluruhan ditemukan 10 bungkus dengan berat bruto 5 kg. Serbuk tersebut diuji laboratorium oleh Bea Cukai positif mengandung Etomidate," kata Eko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (28/9).

Penindakan ini berawal dari informasi yang mengarah pada pengamanan lima WNA Malaysia oleh DJBC Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta pada Jumat (25/9). Kelima WNA tersebut adalah Mohammad Zulhusni bin Ab Salin, Nur Aisyah binti Abdullah, Emanuel bin Harry, Prince Alvin Robin, dan Muhammad Adam bin Julle, yang berperan sebagai kurir.

Seorang WNA Tiongkok bernama Wu Song juga berperan sebagai kurir sekaligus menguasai laboratorium rahasia atau clandestine lab. Sementara seorang WNI bernama Satria Surya Sumantri berperan sebagai supir.

Dari hasil pemeriksaan awal, masing-masing WNA yang berangkat dari Kuala Lumpur menuju Indonesia itu diamankan petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta karena membawa dua bungkus serbuk yang diduga Etomidate sekitar 500 gram per bungkus. Barang tersebut disembunyikan di bagian insole sepatu.

Berdasarkan keterangan para WNA, mereka diperintahkan seorang wanita yang dipanggil Madam untuk membawa Etomidate dari Malaysia ke Indonesia. Komunikasi dengan Madam dilakukan melalui aplikasi Telegram. Perintah awalnya, setiba di Jakarta mereka berkumpul di Yello Hotel Harmoni untuk mengumpulkan semua sepatu berisi serbuk Etomidate ke dalam koper berwarna merah, kemudian diserahkan kepada Wu Song.

Dari keterangan tersebut, tim penyidik menangkap Wu Song. Dari tangan pelaku diamankan kunci apartemen Mediterania Marina Residence Tower, Jakarta Utara. Tim kemudian melakukan pengembangan ke apartemen yang diduga dijadikan laboratorium rahasia oleh jaringan tersebut.