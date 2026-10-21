Polri Tetapkan 11 Korporasi Jadi Tersangka Karhutla, 3 di Antaranya PMA

jpnn.com - JAKARTA - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan bahwa Polri telah menetapkan 11 korporasi menjadi tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan. Tiga dari 11 korporasi itu merupakan perusahaan dengan penanaman modal asing.

“Kita (Polri) sudah menetapkan 11 tersangka korporasi, tiga di antaranya adalah PMA," kata Kapolri Suyudi ditemui seusai Sidang Kabinet Paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Hanya saja, Kapolri Suyudi enggan menjelaskan secara terperinci identitas korporasi yang telah dijerat sebagai tersangka kasus karhutla itu. “Nanti, nanti akan dijelaskan,” kata jenderal bintang empat itu.

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Dia pun menegaskan bahwa tidak ada tantangan dalam penyelidikan yang saat ini masih berlangsung. “Tidak ada tantangan,” tegasnya.

Suyudi sebelumnya mengumumkan bahwa Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi (LP) mengenai korporasi terkait karhutla ke tingkat penyidikan.

Dalam pernyataan pada Senin (19/10), dia menjelaskan penyidik masih mengumpulkan alat bukti sebelum menetapkan tersangka dalam kasus-kasus tersebut.

Suyudi mengatakan penetapan tersangka ditargetkan dapat dilakukan dalam waktu dekat setelah proses pengumpulan alat bukti memenuhi kebutuhan penyidikan.

Kapolri Suyudi menyebut pihak yang berpotensi dimintai pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada perusahaan sebagai badan usaha, tetapi juga dapat mencakup pemilik maupun pemegang saham yang bertanggung jawab terhadap korporasi terkait.