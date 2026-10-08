Polri Tetapkan 3 Tersangka Baru Kecelakaan KM Virgo Transport 8

jpnn.com - JAKARTA - Polri menetapkan tiga tersangka baru kasus kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Ketiga orang dari pihak perusahaan yang menaungi KM Virgo Transport 8 itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana pelayaran.

Sebelumnya, kepolisian telah menetapkan nakhoda KM Virgo Transport 8 berinisial AY sebagai tersangka. Dengan demikian, total ada empat orang tersangka yang telah ditetapkan terkait kecelakaan maut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa.

"Dalam perkembangan penyidikan perkara kecelakaan KM Virgo Transport 8, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dan seluruhnya telah dilakukan penahanan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (8/10).

Trunoyudo mengatakan bahwa tiga tersangka itu ialah LBA selaku agen PT Virgo Karya Shipping, RH selaku Manager Operasional PT Virgo Karya Shipping, serta YR selaku General Manager Cabang Surabaya PT Virgo Karya Shipping.

Menurut Trunoyudo, penetapan keempatnya sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan konstruksi perkara yang melihat adanya dugaan kelalaian, penyertaan, maupun pembantuan yang berkaitan dengan terjadinya kecelakaan kapal.

"Penyidikan tidak hanya diarahkan kepada pihak yang secara langsung mengoperasikan kapal, tetapi juga mendalami keterlibatan pihak perusahaan apabila berdasarkan alat bukti terdapat dugaan penyertaan atau pembantuan dalam terjadinya kecelakaan," jelasnya.

Penyidik menerapkan Pasal 302 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 474 Ayat 3 KUHP, serta ketentuan penyertaan dan pembantuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Keempat tersangka saat ini ditempatkan di Rutan Direktorat Tahti Polda Kalimantan Selatan. Masa penahanan terhadap AY berlangsung pada 25 September hingga 14 Oktober 2026, sedangkan tiga tersangka dari pihak perusahaan ditahan pada 4 hingga 23 Oktober 2026.